Андрей Воробьев: Гуманитарная помощь из Подмосковья пришла в Мариуполь
19:15 27.04.2022
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подмосковные волонтеры раздали очередную партию гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Это 1200 продуктовых комплектов для семей из трех человек – набора должно хватить на две недели.
«Благодаря акции «Доброе дело» в школах Подмосковья мы собрали более 430 т. Всего было пять рейсов в разные населенные пункты, до конечной точки везем на военной технике, потому что фура – легкая мишень для беспилотника», – сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор подчеркнул, что люди собирают самые необходимые товары и продукты и медикаменты. Лекарства распределяются по разным больницам и поликлиникам. Андрей Воробьёв напомнил, что любой житель Подмосковья может принести гумпомощь для Донбасса, и эта информация есть на сайте volontermo.ru.
Более подробно глава Московской области расскажет об этом в эфире радио Sputnik 28 апреля в 8:30. Также Андрей Воробьёв расскажет о работе иностранных компаний, новой экономике Подмосковья, специальной программе для IT, цифровизации в ЖКХ и многом другом. Эфир можно будет послушать на сайте radiosputnik.ria.ru и на частоте 91,2 FM.
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