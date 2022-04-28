Андрей Воробьев: Гуманитарная помощь из Подмосковья пришла в Мариуполь

19:15

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подмосковные волонтеры раздали очередную партию гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Это 1200 продуктовых комплектов для семей из трех человек – набора должно хватить на две недели.

«Благодаря акции «Доброе дело» в школах Подмосковья мы собрали более 430 т. Всего было пять рейсов в разные населенные пункты, до конечной точки везем на военной технике, потому что фура – легкая мишень для беспилотника», – сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор подчеркнул, что люди собирают самые необходимые товары и продукты и медикаменты. Лекарства распределяются по разным больницам и поликлиникам. Андрей Воробьёв напомнил, что любой житель Подмосковья может принести гумпомощь для Донбасса, и эта информация есть на сайте volontermo.ru.

Более подробно глава Московской области расскажет об этом в эфире радио Sputnik 28 апреля в 8:30. Также Андрей Воробьёв расскажет о работе иностранных компаний, новой экономике Подмосковья, специальной программе для IT, цифровизации в ЖКХ и многом другом. Эфир можно будет послушать на сайте radiosputnik.ria.ru и на частоте 91,2 FM.