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Обеспеченность запасами сахара в торговых сетях снизилась до пятидневного объема - Росстат

19:50 27.04.2022 Источник: Интерфакс

Запасы сахара в торговых организациях РФ (без учета субъектов малого бизнеса) к 1 апреля сократились на 35,9% по сравнению с показателем на 1 марта (в сопоставимых ценах).

Обеспеченность запасами, измеряемая в днях торговли, снизилась до пяти дней с 11 на начало марта, сообщил Росстат.

Для сравнения - на 1 февраля запасов сахара в торговле хватало на 14 дней, а за февраль снижение запасов сахара составило 9,5% в сопоставимых ценах. В марте на сахар наблюдался ажиотажный спрос, некоторые крупные сети ограничивали его продажу в одни руки.

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