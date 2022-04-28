Путин поручил закрывать дела по налогам после возмещения недоимки

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям в случае полного возмещения недоимки. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами «Деловой России».

«Правительству совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, администрацией президента и при участии Общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов», — говорится в документе.