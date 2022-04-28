В Москве нет дефицита ни по одной группе товаров - Собянин

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице нет дефицита ни по одной группе товаров.

«На сегодняшний день ни по одной группе товаров нет дефицита: ни по промышленным товарам первой необходимости, ни по продовольствию первой необходимости, ни по лекарствам. <…> Более того — есть товарные запасы, которые позволяют нам чувствовать себя уверенно», — сказал он в среду в интервью телеканалу ТВЦ.