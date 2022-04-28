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Из Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировано более миллиона человек - Минобороны РФ

21:50 27.04.2022 Источник: Интерфакс

За время специальной военной операции на Украине в Россию эвакуированы более одного миллиона человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в среду.

"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них - 3 354 ребенка. А всего с начала специальной военной операции - уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей", - сказал Мизинцев.

По его сведениям, в российской базе данных содержатся 2 млн 753 тыс. 625 обращений из 2 132 населенных пунктов Украины с просьбами об эвакуации в РФ, Донецкую, Луганскую народные республики. А также - на подконтрольные Вооружённым силам России территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, сообщил Мизинцев.

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