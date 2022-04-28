Политологи: Спецоперация в Украине – судьбоносный для России момент

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При проведении спецоперации в Украине Россия столкнулась с активным противодействием Запада и это судьбоносный для России момент, уверен политолог Сергей Кургинян. «Вся космическая разведка, вся разведка с воздуха, все системы коммуникации, радиоуправления связью, все уже находится полностью под контролем НАТО, - считает Кургинян. - Не под контролем Украины, а под контролем НАТО. Украина только выполняет указания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Солдаты НАТО, поставки вооружений и частные военные компании стран Запада — это три фактора противостояния НАТО с Россией на территории Украины. Под видом частных военных компаний инфильтруются серьёзные военные контингенты профессионалов. Обороты военного конфликта НАТО с Россией будут только нарастать. Это судьбоносный для России момент, который не надо преуменьшать».

По мнению политолога, Россия победит в конфликте, как только осознает это: «Людям следует понять, что смягчения не произойдет, и не надеяться на то, что тучи снова прояснятся. Ключевой конфликт современной России – между теми, кто мечтает вернуть отношения с Западом к тому, что было до спецоперации и теми, кто понимает, что возвращаться уже некуда. Это конфликт между людьми, которые стоят на позициях непреложности победы и между людьми, которые хотят сделать всё обратимым. Как говорят некоторые люди: «Ну Запад перебесится, и все вернется на круги своя». Сколько ещё представителей политического класса, которые не сбежали, остались и мечтают о возвращении на «круги своя»? Которым хочется вернуть реальность, которая была, и которые ради этого готовы к действиям, зачастую противоречащим интересам государства».

По мнению политолога Сергея Михеева, беспорядки в Казахстане в начале 2022 года случились «не просто так»: «Расчет был на то, что Путин поддастся искушению и введет в соседнюю республику крупную группировку. Это связало бы на восточном направлении значительную часть войск, а в это время украинские войска ударили бы по Донбассу. А так как на Украине была сконцентрирована ударная группировка более чем в 100 тысяч человек, то украинская армия имела все шансы перемолоть ополченцев и выйти к границе с Россией. Параллельно западные СМИ «раздували кадило» и нагнетали страсти, что Путин вот-вот отдаст приказ войскам вторгнуться на Украину — дабы опять лишить его инициативы». Как считает Михеев, Путин не попался в «казахстанский капкан»: «Мало того — ввел в республику ограниченный контингент войск ОДКБ. Бунт сошел на нет. И Путин стремительно вывел войска. А потом на две недели опередил украинский штурм Донбасса».