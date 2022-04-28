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МРОТ планируют повысить на 9% - СМИ

10:00 28.04.2022 Источник: Известия

Власти рассматривают внеочередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения. Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ в целом по России — 12 654. Таким образом, после индексации минимальная зарплата должна превысить 15 тыс. рублей.

В деловом сообществе повышение показателей на 9% назвали сбалансированным решением, пояснив, что такая индексация не окажет чрезмерного давления на взносы бизнеса. Вместе с тем увеличение выплат может ускорить инфляцию, указали некоторые эксперты.

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