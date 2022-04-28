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НОВОСТИ

Алжир может разорвать контракт на поставки газа с Испанией

10:20 28.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа с Испанией. Это произойдёт в случае, если Мадрид нарушит обязательства и запустит реверс топлива. Решение министерства энергетики арабской страны последовало после того, как власти Испании заявили о начале реверса газа через газопровод «Магриб – Европа».

При этом на прошлой неделе президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал, что страна продолжит поставки «вне зависимости от обстоятельств».  Говорит Москва

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