Вещание российских телеканалов после удара в Херсоне не нарушено — генпродюсер ТРК «Крым»
11:00 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удар со стороны подконтрольных киевским властям территорий по телевышке в Херсоне не привел к нарушениям вещания российских каналов в южных областях Украины, сообщил в четверг ТАСС генеральный продюсер ТРК «Крым», советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
В ряде телеграм-каналов, в том числе «Известий», в ночь на четверг были распространены видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен взрыв от падения обломков ракеты «Точка-У» рядом с телевышкой в Херсоне. Авторы роликов указывали, что ВСУ попытались нанести ракетный удар по объектам города. Ракету удалось сбить ПВО, сообщали телеграм-каналы.
«В Херсоне, насколько я знаю, было попадание в одну вышку, там их две рядом на расстоянии 50 метров. Вещание уже восстановлено, более того, все вышки остальные в Херсонской и Запорожской областях автономны — они получают российский мультиплекс со спутника. И нарушение работы одной вышки не приведет к потере вещания российских каналов в Херсонской и Запорожской областях», — сказал Крючков.
Генпродюсер также уточнил, что информация о пострадавших в результате удара по вышке в Херсоне не поступала. «Все очень интересно совпало. Вчера покинул свой пост украинский мэр Херсона, который там все эти дни пытался непонятно как заниматься управлением. И вчера он сказал, что замыкается на администрацию президента Украины. Вчера были озвучены фамилии нового руководителя Херсонской области и Херсона, и как раз уже больше недели вещают российские телеканалы, в том числе специальные новости, которые „Крым-24“ запустил на своем канале для жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей. Били как раз по зданиям управления и по инфраструктуре телевизионной», — сказал Крючков.
Он отметил, что «когда возобновляли вещание, была предусмотрена децентрализация вещания, и все вышки Херсонской области получают российский мультиплекс напрямую со спутника и не завязаны на головную вышку». «Положив любую вышку в Херсоне (их две), не получится лишить вещания Херсонскую область и Запорожскую. Более того, меньше чем через час вещание и в самом Херсоне было восстановлено. Но если Украина так боится правды, которую мы говорим и показываем, значит мы на правильном пути, и нам нужно только усиливать нашу работу и вещание», — отметил Крючков.
Он добавил, что со следующей недели в Херсонской и Запорожской областях будет увеличено количество работающих групп телеканала «Крым-24».
Крючков в апреле сообщал, что в южных областях Украины началось вещание российских цифровых каналов, в том числе «Первого крымского» и «Крым-24». Ранее на этой территории вещали украинские телеканалы.
Новости
- 15:32 28.04.2022
- В Саратовской области столкнулись два военных вертолета - источник
- 15:00 28.04.2022
- Бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине
- 12:32 28.04.2022
- Под Луганском сбит украинский самолет Су-24
- 10:05 28.04.2022
- Украина попросила у США ударные БПЛА Gray Eagle
- 09:05 28.04.2022
- В небе над Белгородом ночью работала система ПВО
- 21:50 27.04.2022
- Из Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировано более миллиона человек - Минобороны РФ
- 17:00 27.04.2022
- Талибы заявили о призыве 110 тыс. человек в новую афганскую армию
- 09:00 27.04.2022
- На складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано открытое горение
- 20:30 26.04.2022
- МИД Финляндии: Точной даты подачи возможной заявки в НАТО нет
- 13:00 26.04.2022
- Иран перебросил на границу с Афганистаном танковую дивизию — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать