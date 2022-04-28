Вещание российских телеканалов после удара в Херсоне не нарушено — генпродюсер ТРК «Крым»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар со стороны подконтрольных киевским властям территорий по телевышке в Херсоне не привел к нарушениям вещания российских каналов в южных областях Украины, сообщил в четверг ТАСС генеральный продюсер ТРК «Крым», советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

В ряде телеграм-каналов, в том числе «Известий», в ночь на четверг были распространены видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен взрыв от падения обломков ракеты «Точка-У» рядом с телевышкой в Херсоне. Авторы роликов указывали, что ВСУ попытались нанести ракетный удар по объектам города. Ракету удалось сбить ПВО, сообщали телеграм-каналы.

«В Херсоне, насколько я знаю, было попадание в одну вышку, там их две рядом на расстоянии 50 метров. Вещание уже восстановлено, более того, все вышки остальные в Херсонской и Запорожской областях автономны — они получают российский мультиплекс со спутника. И нарушение работы одной вышки не приведет к потере вещания российских каналов в Херсонской и Запорожской областях», — сказал Крючков.

Генпродюсер также уточнил, что информация о пострадавших в результате удара по вышке в Херсоне не поступала. «Все очень интересно совпало. Вчера покинул свой пост украинский мэр Херсона, который там все эти дни пытался непонятно как заниматься управлением. И вчера он сказал, что замыкается на администрацию президента Украины. Вчера были озвучены фамилии нового руководителя Херсонской области и Херсона, и как раз уже больше недели вещают российские телеканалы, в том числе специальные новости, которые „Крым-24“ запустил на своем канале для жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей. Били как раз по зданиям управления и по инфраструктуре телевизионной», — сказал Крючков.

Он отметил, что «когда возобновляли вещание, была предусмотрена децентрализация вещания, и все вышки Херсонской области получают российский мультиплекс напрямую со спутника и не завязаны на головную вышку». «Положив любую вышку в Херсоне (их две), не получится лишить вещания Херсонскую область и Запорожскую. Более того, меньше чем через час вещание и в самом Херсоне было восстановлено. Но если Украина так боится правды, которую мы говорим и показываем, значит мы на правильном пути, и нам нужно только усиливать нашу работу и вещание», — отметил Крючков.

Он добавил, что со следующей недели в Херсонской и Запорожской областях будет увеличено количество работающих групп телеканала «Крым-24».

Крючков в апреле сообщал, что в южных областях Украины началось вещание российских цифровых каналов, в том числе «Первого крымского» и «Крым-24». Ранее на этой территории вещали украинские телеканалы.