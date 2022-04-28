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В России выявили 7 681 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 681, до 18 167 281. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 063, до 17 517 922. Днем ранее там сообщали о 11 477 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 166, до 375 566. Днем ранее было зарегистрировано 163 смерти.

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