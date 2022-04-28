Несколько польских районов остались без газа после наложения Польшей санкций на российские фирмы
13:05 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько десятков польских гмин (малая административно-территориальная единица в Польше) остались без газа после наложения Польшей санкций на фирмы, связанные с Россией. Как заявил в четверг заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер, власти стараются сделать все возможное, чтобы восстановить снабжение газом этих районов.
Речь идет о фирме Novatek Green Energy, которая после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям.
«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин. В нескольких десятках есть проблемы», — сказал Шефернакер. «Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — добавил он. Сообщается, что для восстановления газоснабжения, власти намерены изъять принадлежащую российской фирме инфраструктуру и передать ее польским фирмам.
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