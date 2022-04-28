Члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи — генсек

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО предоставили Украине уже как минимум 8 млрд долларов помощи. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум 8 млрд долларов поддержки», — сказал он.