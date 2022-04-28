Международный математический конгресс впервые за всю историю пройдет в онлайне

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный математический конгресс — 2022 (ММК-2022), который должен был состояться в Санкт-Петербурге с 6 по 14 июля, впервые за всю историю пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН), член организационного комитета ММК-2022 Валерий Козлов.

«За всю историю существования конгресса (учрежден в 1897 году) впервые не состоятся сессии в очном формате, все перенесено в дистант. Подготовка в Санкт-Петербурге остановлена, хотя было вложено много сил. Что касается заседания Генеральной ассамблеи, Хельсинки, конечно, расположены не так далеко от Санкт-Петербурга, но прямое железнодорожное и авиасообщение между Россией и Финляндией прервано, так что, скорее всего, из российских представителей в выборе следующей страны для проведения ММК и в церемонии награждения, возможно, смогут принять участие только те, кто на данный момент работает за границей», — сказал Козлов, слова которого приводятся в четверг в сообщении РАН.

Отмечается, что церемония награждения Международного математического конгресса — 2022 состоится 5 июля в Хельсинки. По решению Исполкома ММК, на площадке университета Аалто будут вручены Филдсовские медали, медаль Абакуса, медаль Черна, премия Гаусса, а также Премия Лилавати за популяризацию математической науки. А накануне — 3–4 июля — там же, в Хельсинки, на заседании XIX Генеральной ассамблеи будет выбрана страна проведения следующего Международного математического конгресса. Сам ММК-2022 пройдет с 6 по 14 июля в онлайн-формате.