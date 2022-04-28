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Заблокированные в «Азовстали» боевики прощупывают обстановку для попыток прорыва — Басурин

14:32 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты, заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, пытаются прощупать обстановку и продолжают вести огонь. Об этом в четверг заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

«Огонь, конечно, они (боевики — прим. ТАСС) ведут, они не сидят сложа руки, они пытаются прощупать ситуацию: как заблокирована эта территория, есть ли возможность куда-то прорваться», — сказал он.

Басурин подчеркнул, что с ситуацией в Мариуполе Украина пыталась создать инфоповод в связи с подготовкой ООН группы для координации эвакуации гражданских с «Азовстали» и выразил сожаление, что не входит в эту структуру. «Эвакуация кого? Убийц? <…> По поводу тех, кто сейчас на „Азовстали“: Украина считает, что они святые. Нужно с ними поступить как со святыми — дать оружие, броню, боеприпасы и пусть по чистой воде идут, куда они хотят. <…> Мы даже устроим им коридор, чтобы их никто не трогал», — отметил он с иронией.

«Убийц выпускать нельзя, а там только убийцы. Их нужно обязательно судить, и чтоб весь мир увидел, что это нелюди», — добавил Басурин.

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