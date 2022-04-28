Бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине

15:00 Источник: Интерфакс

Немецкий парламент в четверг большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине.

"За" проголосовали 586 депутатов, "против" - 100, семь человек воздержались.

Голосование шло по запросу, подготовленному правящей коалицией совместно с оппозиционной ныне фракцией ХДС/ХСС. В документе говорилось о необходимости "активизировать и ускорить поставку действенного, в том числе тяжелого, вооружения (...) из Германии в тесном согласовании с партнерами в НАТО, ЕС и в мире".

При этом в ходе предварительных дебатов канцлера Олафа Шольца раскритиковал глава фракции ХДС Фридрих Мерц.

"Канцлер в ходе дискуссии по вопросу, поставлять Украине оружие или нет, неделями тянул, оставлял вопросы открытыми, отвечал уклончиво", - заявил Мерц.

Представители правой партии "Альтернатива для Германии" высказались против.