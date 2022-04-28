ЕК сможет запустить процедуру против стран ЕС, которые не выполнят антироссийские санкции

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) сможет запустить правовую процедуру против стран — членов Евросоюза, которые откажутся выполнять санкции в отношении России. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.