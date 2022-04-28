Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

15:25

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областипоздравил работников скорой медицинской помощи (СМП) с профессиональным праздником и вручил им областные награды. Встреча прошла на территории Одинцовской подстанции СМП.

«Каждая спасенная вами жизнь очень важна, - сказал Андрей Воробьев. - Я благодарен фельдшерам, врачам, водителям. У всех еще свежи в памяти бессонные ночи и трудные дни, на которые пришелся пик пандемии. У нас 655 бригад. Мы регулярно встречаемся с теми, кто работает в них, пытаемся понять, что нужно в первую очередь: планшеты, аппараты для непрямого массажа сердца. Приобретаем новые более качественные машины, стараемся оснащать их всем необходимым оборудованием. И дальше мы также будем продолжать усиливать нашу службу».

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоено фельдшеру Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи Людмиле Макаренковой.

«На этой подстанции я работаю 27 лет. Очень приятно получить такую награду, что оценили профессионализм, - отметила Людмила Николаевна. – После школы пошла в медучилище, поняла, что мне нравится помогать людям. Сегодня я не представляю, что могла бы работать где-то еще».

Почетными грамотами губернатора Московской области награждены старший врач СМП Магдалина Рупенко из Одинцова и врач бригады скорой помощи из Коломны Сергей Жебанов. Он закончил Томский военно-медицинский факультет, служил в Воздушно-десантных войсках. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане.

«После окончания службы я продолжил работу врачом. Уже 16 лет - на скорой помощи, из них 12 - в Московской области. Сейчас на подстанции в Коломне, - поделился Сергей Жебанов. - За время работы уровень обслуживания пациентов стал намного лучше, появилась современная аппаратура. У нас есть аппарат Lucas, он очень облегчает работу, позволяет оказывать помощь гораздо быстрее. Сейчас Московская область передает новый кардиограф».

Одинцовская станция СМП открыта в 2005 году, в 2018-м – объединена с Красногорской. Сегодня она обслуживает порядка 135 тысяч жителей Одинцовского городского округа.

С 2020 года количество бригад с 12 увеличилось до 23. Сегодня среднесуточная нагрузка на одну – 11 вызовов. Многие сотрудники приехали из Астраханской области вслед за своей коллегой - Ириной Бережной, заведующей Одинцовской станции скорой медицинской помощи.

«Работаю на скорой помощи 37 лет. Начинала санитаркой, потом стала фельдшером, врачом, затем старшим врачом. В 2020 году приехала в Подмосковье, меня пригласили на эту работу. Нам оказывают хорошую поддержку. Многие из тех, кто прибыл вслед за мной, получают компенсацию за аренду жилья, - отметила Ирина Васильевна. - На подстанции недавно был проведен косметический ремонт – в диспетчерской поменяли электрику, покрасили стены, привели в порядок кухню».

Здесь трудятся 36 врачей, 256 фельдшеров и медсестер и 104 водителя. 8 медработников получили соципотеку, 5 подали заявки уже в этом году. 63 сотрудника получают компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей.

«Здесь я работаю уже два года, стаж - с 2004-го. Меня пригласила Ирина Васильевна, наша заведующая. Я приехала, отработав год, поняла, что все нравится и решила взять ипотеку, купила дом, - поделилась врач реаниматолог - анестезиолог Оксана Луцева. - Из Астрахани приехало порядка 40 человек, в том числе 7 реаниматологов-анестезиологов. Остальной персонал - средние медработники и врачи».

C 2019 года в Одинцовской подстанции начала работу объединенная диспетчерская. На базе центральной подстанции в Красногорске функционирует центр мониторинга и отдел госпитализации. Также действует система SMS-оповещения (позвонив с мобильного по единому номеру 112 заявитель получает полную информацию о действиях СМП и ориентировочное время прибытия бригады).

«Мы работаем над модернизацией, она предполагает использование всего самого инновационного в работе. Будем внедрять это и дальше», - сказал губернатор.

Андрей Воробьев передал Одинцовской подстанции еще 10 новых портативных кардиографов.

В прошлом году в Подмосковье был запущен пилотный проект «Кардиопульт» - дистанционная расшифровка электрокардиограммы с помощью портативных кардиографов. С марта 2021-го было обработано 76,2 тыс. ЭКГ. В 7% (5,3 тыс.) случаев больные с выявленной острой сердечной патологией госпитализированы в региональные сосудистые центры.

В автопарке Московской областной СМП 47 автомобилей оснащены системой непрямого массажа сердца Lucas 2. В 2021 году 12 аппаратов сердечно легочной реанимации поступило на Одинцовскую станцию. С их помощью в округе вернули к жизни 3 человек, в том числе 46-летнего мужчину, у которого произошла длительная остановка сердца. Спас пациента анестезиолог-реаниматолог Николай Потешкин.

«Поступил вызов с жалобами на боли в сердце. Мы приехали и зафиксировали клиническую смерть. Начали проводить реанимационные мероприятия, электроимпульсную терапию. Через 16 минут был восстановлен сердечный ритм, - рассказал Николай Потешкин. - У нас есть аппарат Lucas 2, который облегчает нам работу - он за нас проводил сердечно-легочную реанимацию, освободил нам руки, и мы смогли спасти пациента. Сейчас он полностью восстановился».

Всего в автопарке Одинцовской подстанции 50 автомобилей: 45- класса В и 5 - класса С, 40 из них новые – поставлены в 2020-2021 гг. В этом году поступят еще 3 машины: 2- класса В и 1 – класса С.

В 2022-м в Подмосковье будет открыто 3 новых подстанции СМП в Видном, Кашире и Солнечногорске. 11 откроются после ремонта в Люберцах, Клину, Балашихе, Домодедове, Истре, Коломне, Орехово-Зуеве, Серпухове и Шаховской.