США запретили проведение «Бессмертного полка»

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы», сообщил в четверг на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия „Бессмертного полка, но даже возложить традиционные цветы к мемориалу „Дух Эльбы“ — и это запрещено», — сказал он.