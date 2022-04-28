Греция будет платить «Газпрому» так, чтобы не нарушались поставки газа — кабмин
16:12 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греция будет платить «Газпрому» так, чтобы поставки природного газа в страну не нарушались. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.
Он отметил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел в среду совещание по безопасности энергоснабжения страны после прекращения Россией поставок природного газа в Польшу и Болгарию. «Наша страна была и останется обеспеченной энергоносителями. <…> Перебоев с поставками в страну не будет. Следующие выплаты „Газпрому“ будут произведены в третьей декаде мая. К тому времени будет полностью прояснена позиция как государств ЕС, так и европейских компаний в том, что касается технического вопроса оплаты, то есть конвертации евро, которыми мы расплачивались и будем расплачиваться, в рубли по требованию российской компании», — сказал Иконому.
«В любом случае, повторяю, проблем с энергообеспечением нашей страны не предвидится, — продолжил представитель кабмина. — Вместе с тем хочу добавить, что, как известно, Минэнерго уже подготовило и обнародовало подробный план обеспечения энергетических потребностей страны даже на крайний случай — что представляется весьма маловероятным — возникновения у нас проблем с достаточностью энергетического снабжения нашей страны».
В конце марта Министерство охраны окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что правительство страны рассматривает варианты по замене российского газа в случае сокращения его поставок. Альтернативами поставкам газа из РФ, по его словам, могут быть закупки Грецией дополнительных объемов сжиженного природного газа в других странах, хранение природного газа в Италии и использование электростанций, работающих на буром угле.
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