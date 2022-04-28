СберСтрахование жизни выиграла премию «Инфоповод-2021. Финансы»

16:10

Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» получила премию за лучший финансовый информационный повод 2021 года по версии «Медиалогии».

Исследование «Россиянам необходимо 1,3 млн руб., чтобы чувствовать себя уверенно», представленное страховщиком, признано самым успешным PR-кейсом финансовой отрасли прошлого года.

В ходе исследования СберСтрахование жизни при поддержке СберНПФ выяснила, что сбережения постоянно или время от времени делает 37,5% россиян. В списке популярных целей накоплений оказались непредвиденные обстоятельства, поддержка детей, а также путешествия. По данным «Медиалогии», по исследованию СберСтрахование жизни в федеральных и региональных СМИ вышла 321 публикация. МедиаИндекс — показатель эффективности PR — этого информационного повода составил 3596 пунктов.

В 2021 году в исследовании принимали участие следующие отрасли экономики: банки, страхование, инвестиции, аудит и консалтинг, финансовые услуги, платежные сервисы, государственные структуры. Для определения победителей эксперты «Медиалогии» проанализировали 5,9 млн сообщений о свыше чем 4,5 тыс. компаний и брендов рынка финансовых услуг по базе 74 тыс. источников СМИ. В ходе исследования специалисты изучили более 500 инфоповодов за период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Компания «Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Ежегодный исследовательский проект «Инфоповод года» компания проводит с 2016 года. Победителями исследования становятся позитивные информационные поводы, которые получили широкий резонанс в СМИ.