Байден предложит арест имущества, используемого бизнесменами РФ для обхода санкций

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения, которые президент США Джо Байден направит в четверг Конгрессу, предполагают, что американские власти разрешат конфискацию собственности, используемой, по их версии, российскими предпринимателями для обхода санкций. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома.

«Согласно данному предложению, разрешается конфискация имущества, которое российские олигархи используют для осуществления обхода санкций. По имеющимся законам, Соединенные Штаты могут конфисковать доходы, полученные от нарушения санкций, но не могут конфисковать собственность, используемую для нарушения санкций. Данное предложение устраняет этот пробел», — говорится в документе.