Польша покупает российский газ через Германию - «Газпром»

17:12 Источник: РБК

В «Газпроме» сообщили о том, что Польша закупает российский газ через Германию.

«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», — сообщили РБК в пресс-службе газового концерна.

По данным «Газпрома», объем реверса — около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом».