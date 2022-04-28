Собянин: Москвичи принесли России половину золотых медалей на Олимпиаде в Пекине

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Москвичи - чемпионы и призеры Олимпийских игр 2022 года в Пекине и их тренеры получили награды с денежными сертификатами от мэра столицы Сергея Собянина. По его словам, Россия привыкла развиваться в условиях очень жесткого противостояния и санкций, а спорт также тоже находится под постоянным давлением. «Но что интересно: чем большее давление на нас оказывают, тем больше поддерживает наша страна свой спорт, своих спортсменов, - отметил градоначальник. - Больше за них болеет, больше за них переживает. И на самом деле, несмотря на разные ограничения по поводу нашей команды и персональных спортсменов, результат, я считаю, получился замечательным. Конечно, можно по разной методике подсчитывать, на каком месте мы находимся, но если взять общее количество медалей, завоеванных нашей командой, мы достигли вообще прекрасного результата - второе место в мире, опередив и Китай, и Соединенные Штаты. 32 медали - это просто блестяще».



В Пекине московские спортсмены смогли добыть 13 медалей сборной. Столичные атлеты спортсмены завоевали команде 41% от общего числа российских наград: три золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых. Победителями и призерами Олимпиады в личном и командном зачете были 25 московских спортсменов в семи видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, в прыжках на лыжах с трамплина, конькобежном спорте, хоккее, биатлоне, фристайле.