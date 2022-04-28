Германия начала готовиться к отключению российского газа - Bloomberg
17:40 28.04.2022 Источник: Газета.Ru
Германия начала готовиться к возможной остановке поставок российского газа на фоне спора об условиях оплаты, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца.
По его словам, страна начала подготовку к ограничению зависимости от российского импорта энергоносителей еще до 24 февраля, когда началась специальная операция на Украине со стороны России.
Шольц отметил, что от российского газа сложнее отказаться, чем от угля.
Ранее глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что видит окончание эры сотрудничества России и ФРГ. Газета.Ru
Новости
- 15:32 28.04.2022
- В Саратовской области столкнулись два военных вертолета - источник
- 15:00 28.04.2022
- Бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине
- 12:32 28.04.2022
- Под Луганском сбит украинский самолет Су-24
- 10:05 28.04.2022
- Украина попросила у США ударные БПЛА Gray Eagle
- 09:05 28.04.2022
- В небе над Белгородом ночью работала система ПВО
- 21:50 27.04.2022
- Из Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировано более миллиона человек - Минобороны РФ
- 17:00 27.04.2022
- Талибы заявили о призыве 110 тыс. человек в новую афганскую армию
- 09:00 27.04.2022
- На складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано открытое горение
- 20:30 26.04.2022
- МИД Финляндии: Точной даты подачи возможной заявки в НАТО нет
- 13:00 26.04.2022
- Иран перебросил на границу с Афганистаном танковую дивизию — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать