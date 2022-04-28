Германия начала готовиться к отключению российского газа - Bloomberg

17:40 Источник: Газета.Ru

Германия начала готовиться к возможной остановке поставок российского газа на фоне спора об условиях оплаты, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца.

По его словам, страна начала подготовку к ограничению зависимости от российского импорта энергоносителей еще до 24 февраля, когда началась специальная операция на Украине со стороны России.

Шольц отметил, что от российского газа сложнее отказаться, чем от угля.

Ранее глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что видит окончание эры сотрудничества России и ФРГ. Газета.Ru