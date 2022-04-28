МИД РФ внес в санкционный список 592 граждан Канады, включая премьер-министра Трюдо
18:35 28.04.2022 Источник: Интерфакс
Перечень этих канадских граждан опубликован на сайте МИД РФ, в него вошли 592 человека - политики, государственные чиновники и другие.
В заявлении МИД РФ подчеркивается, что "с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады".
"Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам", - говорится в заявлении.
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