МИД РФ внес в санкционный список 592 граждан Канады, включая премьер-министра Трюдо

18:35 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава МИД Канады Мелани Джоли вошли в список из 592 граждан этой страны, которым запрещен въезд на территорию России.

Перечень этих канадских граждан опубликован на сайте МИД РФ, в него вошли 592 человека - политики, государственные чиновники и другие.

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что "с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады".

"Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам", - говорится в заявлении.