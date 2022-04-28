Андрей Воробьев обсудил с работниками Луховицкого авиационного завода перспективы расширения производства

18:55

Фото Константина Семенца

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с руководством и сотрудниками Луховицкого авиационного завода перспективы расширения производства. ЛАЗ им. П.А. Воронина – сегодня одно из ведущих отечественных предприятий авиастроительной отрасли, филиал «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации Ростех).

Собираемые на заводе пассажирские турбовинтовые самолеты Ил-114-300 полностью делаются из отечественных комплектующих. Они будут использоваться на региональных воздушных линиях, в том числе в труднодоступных районах Дальнего Востока, Сибири, Арктики.

«Я приехал сюда, чтобы сказать слова благодарности коллективу, который делает и гражданские, и военные самолеты. Сегодня это очень востребовано. Со своей стороны мы должны обсуждать вопросы благоустройства, качества жилья, работу общественного транспорта - то, что беспокоит людей. Наша задача – обеспечивать перемены, - сказал губернатор. - Сейчас не простая ситуация, дела на предприятиях обстоят по-разному. Мы должны быть рядом, чтобы найти способы, как обеспечить и рабочими местами, и перспективами людей в разных уголках Подмосковья. Нужно адаптироваться к новым условиям, пройти этот этап с минимальными потерями».

В рамках расширения производства будет привлечено более 500 новых сотрудников. Набор персонала уже идет. Наиболее востребованные рабочие специальности - сборщик-клепальщик, слесарь-сборщик летательных аппаратов, медник, штамповщик на ПМ, сборщик изделий из стеклопластика и оргстекла, контуровщик стеклопластиковых изделий. Те, кто не имеет опыта работы в указанных областях, могут пройти обучение на предприятии в течение 3-6 месяцев, получая при этом стипендию 23 000 рублей.

Завод является градообразующим предприятием. Здесь работает около 3500 человек - практически каждый 10-й житель Луховиц. Средняя зарплата – порядка 54 тысяч рублей.

«Луховицкий завод нуждается в квалифицированных рабочих и готов обеспечить им достойные условия труда, заработную плату и повышение качества жизни», – сказал и.о. директора завода Роберт Ильясов.

ЛАЗ им. П.А. Воронина основан в 1953 году. Сейчас основным направлением работы завода является создание самолетов линейки МиГ, гражданских лайнеров Ил-114-300, а также выполнение работ в кооперации с другими предприятиями ПАО «ОАК».

На предприятии 7 производственных объединений: композитное, механосборочное, сварочное, заготовительно-штамповочное, агрегатно-сборочное, а также цех окончательной сборки и летно-испытательный комплекс. Завод обеспечивает полный цикл работ по созданию авиационной техники: от разработки эскизного проекта, сборки опытных образцов и их испытаний до выпуска в серийное производство, техобслуживания и ремонта воздушных судов. Кроме того, ведется обучение летного и инженерно-технического составов.

«Я из Пензы. Приехал в Луховицы около 8 лет назад, попал на это предприятие по распределению после того, как закончил училище гражданской авиации. Работа очень нравится, завод предоставил общежитие. У меня планы остаться здесь», - сказал сборщик-клепальщик Евгений Ваймин.

В ходе посещения завода Андрей Воробьев вручил почетные грамоты лучшим работникам предприятия.

«Я работаю здесь давно, почти с окончания техникума. И мне было очень приятно сегодня получить награду, - сказала начальник технического бюро цеха окончательной сборки Светлана Лобазникова. - Работа на заводе интересная, появляются новые заказы, и главное есть перспектива».