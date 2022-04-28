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Генсек ООН провел встречи с президентом и главой МИД Украины в Киеве

19:35 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

«Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — сказал он.

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