Генсек ООН провел встречи с президентом и главой МИД Украины в Киеве
19:35 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — сказал он.
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