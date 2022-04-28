Лицензии на теле- и радиовещание предлагается сделать бессрочными
19:50 28.04.2022 Источник: Интерфакс
"Законопроектом в закон РФ от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой информации" вводятся положения, предусматривающие бессрочный режим действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Также законопроект конкретизирует перечень сведений, подлежащих указанию в заявлении на получении лицензии.
В настоящее время срок действия лицензии на теле- и радиовещание составляет 10 лет, если меньший не указан в заявлении о предоставлении лицензии.
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