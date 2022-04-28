0
0
139
НОВОСТИ

Лицензии на теле- и радиовещание предлагается сделать бессрочными

19:50 28.04.2022 Источник: Интерфакс

Минцифры предлагает внести поправки в закон "О СМИ", сделав бессрочными лицензии на теле- и радиовещание, говорится в разработанном ведомством законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных актов.

"Законопроектом в закон РФ от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой информации" вводятся положения, предусматривающие бессрочный режим действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание", - сказано в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект конкретизирует перечень сведений, подлежащих указанию в заявлении на получении лицензии.

В настоящее время срок действия лицензии на теле- и радиовещание составляет 10 лет, если меньший не указан в заявлении о предоставлении лицензии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 28.04.2022
В Саратовской области столкнулись два военных вертолета - источник
0
195
15:00 28.04.2022
Бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине
0
195
12:32 28.04.2022
Под Луганском сбит украинский самолет Су-24
0
215
10:05 28.04.2022
Украина попросила у США ударные БПЛА Gray Eagle
0
238
09:05 28.04.2022
В небе над Белгородом ночью работала система ПВО
0
248
21:50 27.04.2022
Из Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировано более миллиона человек - Минобороны РФ
0
344
17:00 27.04.2022
Талибы заявили о призыве 110 тыс. человек в новую афганскую армию
0
382
09:00 27.04.2022
На складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано открытое горение
0
433
20:30 26.04.2022
МИД Финляндии: Точной даты подачи возможной заявки в НАТО нет
0
526
13:00 26.04.2022
Иран перебросил на границу с Афганистаном танковую дивизию — СМИ
0
569

Возврат к списку