Лицензии на теле- и радиовещание предлагается сделать бессрочными

19:50 Источник: Интерфакс

Минцифры предлагает внести поправки в закон "О СМИ", сделав бессрочными лицензии на теле- и радиовещание, говорится в разработанном ведомством законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных актов.

"Законопроектом в закон РФ от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой информации" вводятся положения, предусматривающие бессрочный режим действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание", - сказано в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект конкретизирует перечень сведений, подлежащих указанию в заявлении на получении лицензии.

В настоящее время срок действия лицензии на теле- и радиовещание составляет 10 лет, если меньший не указан в заявлении о предоставлении лицензии.