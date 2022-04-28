Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики против холеры
20:30 28.04.2022 Источник: Интерфакс
"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в РФ. Цель документа - предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны", - говорится в сообщении.
"Предпринимаемые Роспотребнадзором меры помогут максимально снизить риски распространения острых кишечных инфекций и завоза холеры", - подчеркнули в ведомстве.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, особое внимание мерам профилактики рекомендовано уделить в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае, Севастополе. Региональным отделениям Роспотребнадзора рекомендовано расширить объемы мониторинговых исследований за холерой и увеличить кратность отбора проб воды поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды, в том числе из трансграничных водных объектов.
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