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Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики против холеры

20:30 28.04.2022 Источник: Интерфакс

Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения в РФ холеры, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в РФ. Цель документа - предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

"Предпринимаемые Роспотребнадзором меры помогут максимально снизить риски распространения острых кишечных инфекций и завоза холеры", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, особое внимание мерам профилактики рекомендовано уделить в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае, Севастополе. Региональным отделениям Роспотребнадзора рекомендовано расширить объемы мониторинговых исследований за холерой и увеличить кратность отбора проб воды поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды, в том числе из трансграничных водных объектов.

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