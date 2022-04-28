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Майя Санду считает, что формат переговоров по Приднестровью надо будет менять

21:01 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду считает необходимым продолжать переговоры с непризнанным Приднестровьем, но отметила, что переговорный формат «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) будет изменен.

«На сегодня переформатирование диалога — не приоритет, важно, чтобы он продолжался. Но позже придется решать, как урегулировать приднестровский конфликт, чтобы жители левого берега Днестра также могли стать частью Европейского Союза», — сказал заявила Санду в эфире телеканала Rlive. Она добавила, что «вопрос с изменением переговорного формата нужно будет решать после разрешения ситуации на Украине».

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