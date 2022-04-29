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Юристы США рассматривают вопрос об изъятии блокированных активов ЦБ РФ - Блинкен

21:25 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юристы администрации США изучают возможность конфискации блокированных в связи с санкциями Запада активов ЦБ РФ. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Ему был задан вопрос о том, может ли администрация США рассмотреть возможность конфискации не только активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции, но также и ЦБ РФ. «Если говорить коротко, то да. И это один из тех вопросов, который мы попросили рассмотреть наших юристов: какие полномочия потенциально будут нужны, чтобы изъять эти активы», — ответил Блинкен.

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