Зеленский: Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из „Азовстали“

21:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к неотложным переговорам по эвакуации людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из „Азовстали“, — сказал он в четверг на брифинге по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.