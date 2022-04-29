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НОВОСТИ

Зеленский: Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из „Азовстали“

21:47 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к неотложным переговорам по эвакуации людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из „Азовстали“, — сказал он в четверг на брифинге по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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