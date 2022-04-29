Власти США не отрицают возможность снижения пошлин на товары из Китая

22:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США допускает возможность снижения таможенных пошлин на продукцию из Китая по итогам проводимого американскими властями обзора введенных ранее тарифов. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, рассматривает ли Вашингтон снижение пошлин на китайские товары как способ сократить инфляцию в США. «В настоящее время представитель США на торговых переговорах [Кэтрин] Тай проводит анализ этого вопроса. И мы, конечно, продолжаем изучать, в каких случаях эти пошлины, введенные предыдущей администрацией, не имеют смысла. И одним из факторов, которые мы рассматриваем в рамках этого обзора, является влияние на рабочие места и заработную плату [американцев] и, конечно, на инфляцию и стоимость товаров. Но мы также рассматриваем, в каких случаях у нас имеются опасения по поводу экономической политики и подходов Китая. На данный момент у меня нет никаких анонсов по поводу того, как проходит этот обзор», — ответила Псаки.