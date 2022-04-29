Конгрессмены США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
09:00 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Трансляция ведется на сайте нижней палаты американского законодательного органа.
Инициатива набрала необходимое для ее утверждения большинство, голосование продолжается. Ранее законопроект уже был одобрен Сенатом Конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.
В тексте законопроекта, который был инициирован группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас), говорится, что он призван «наделить президента США расширенными полномочиями для заключения соглашений с правительством Украины по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и для других целей».
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