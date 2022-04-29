Суд досрочно освободил Алексея Улюкаева - СМИ

09:05 Источник: Интерфакс

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии", - сказал собеседник агентства. По его словам, прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение".

Если решение суда не будет обжаловано, то, с учетом майских праздников, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.