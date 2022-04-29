0
0
0
НОВОСТИ

Суд досрочно освободил Алексея Улюкаева - СМИ

09:05 29.04.2022 Источник: Интерфакс

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии", - сказал собеседник агентства. По его словам, прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение".

Если решение суда не будет обжаловано, то, с учетом майских праздников, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 29.04.2022
Конгрессмены США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
0
50
22:56 28.04.2022
Власти США не отрицают возможность снижения пошлин на товары из Китая
0
595
21:47 28.04.2022
Зеленский: Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из „Азовстали“
0
704
21:25 28.04.2022
Юристы США рассматривают вопрос об изъятии блокированных активов ЦБ РФ - Блинкен
0
703
21:01 28.04.2022
Майя Санду считает, что формат переговоров по Приднестровью надо будет менять
0
737
20:30 28.04.2022
Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики против холеры
0
793
19:50 28.04.2022
Лицензии на теле- и радиовещание предлагается сделать бессрочными
0
662
19:35 28.04.2022
Генсек ООН провел встречи с президентом и главой МИД Украины в Киеве
0
685
18:55 28.04.2022
Андрей Воробьев обсудил с работниками Луховицкого авиационного завода перспективы расширения производства
0
727
18:35 28.04.2022
МИД РФ внес в санкционный список 592 граждан Канады, включая премьер-министра Трюдо
0
667

Возврат к списку