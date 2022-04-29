В Кремле прокомментировали предложение провести переговоры по эвакуации людей из "Азовстали"

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг "Азовстали", президент РФ Владимир Путин сказал, что гражданские лица могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали".

"Президент [Путин] сказал вполне ясно - гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь", - отметил Песков. "Что может быть темой для переговоров в этом случае?" - заключил он.

О готовности Украины к переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" Зеленский заявил в четверг вечером по итогам переговоров в Киеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.