Европа должна смириться с окончанием «эпохи низких цен» - The Times
09:32 29.04.2022 Источник: Газета.Ru
В Европе закончилась «эпоха низких цен», при этом политическое признание данного факта может привести к волнениям в европейском обществе, пишет британская газета The Times.
Издание подчеркивает, что в супермаркетах по всей Европе наблюдается почти еженедельный рост цены на продукты, а кризис на Украине усугубляет и без того резко растущие счета за электроэнергию. Это приводит к тому, что европейское общество начинает все больше возмущаться повышению стоимости жизни пока власти пытаются ослабить ущерб.
«Они заявляют, что Европа должна признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, а поэтому государственные руководители должны сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции», — указано в материале. Газета.Ru
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