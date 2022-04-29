Европа должна смириться с окончанием «эпохи низких цен» - The Times

09:32 Источник: Газета.Ru

В Европе закончилась «эпоха низких цен», при этом политическое признание данного факта может привести к волнениям в европейском обществе, пишет британская газета The Times.

Издание подчеркивает, что в супермаркетах по всей Европе наблюдается почти еженедельный рост цены на продукты, а кризис на Украине усугубляет и без того резко растущие счета за электроэнергию. Это приводит к тому, что европейское общество начинает все больше возмущаться повышению стоимости жизни пока власти пытаются ослабить ущерб.

«Они заявляют, что Европа должна признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, а поэтому государственные руководители должны сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции», — указано в материале. Газета.Ru