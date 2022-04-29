OMV списала активов на 2 млрд евро из-за потери «Северного потока — 2» и операций с РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрийская нефтегазовая компания в I квартале 2022 года списала активов почти на 2 млрд евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток — 2» и операций, связанных с РФ, говорится в отчете компании.

На потери от «Северного потока — 2» от этого объема пришлась почти половина средств — чуть более 1 млрд евро.

OMV также отмечает, что из-за российских контрсанкций потеряла возможность получать дивиденды от совместного с «Газпромом» СП по разработке Южно-Русского месторождения.