Премьер Британских Виргинских островов задержан в США по обвинению в наркоторговле
10:20 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи задержан в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Сегодня днем премьер Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи был задержан в Соединенных Штатах по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков и отмыванием денежных средств. Я потрясена серьезностью выдвинутых предположений», — сказала руководитель Форин оффиса. Трасс добавила, что в ближайшие часы пройдет экстренная встреча кабинета министров этой заморской территории Соединенного Королевства.
Согласно заявлению губернатора Британских Виргинских островов Джона Ранкина, 51-летний Фэхи был задержан в Майами (штат Флорида) в рамках операции сотрудников американского управления по борьбе с наркотиками.
Фэхи занял должность премьер-министра в 2019 году после победы на всеобщих выборах возглавляемой им Партии Виргинских островов. Лондон предоставил ограниченное самоуправление этой зависимой территории, расположенной на северо-востоке Карибского моря, в 1967 году. Руководителем Британских Виргинских островов является королева Великобритании Елизавета II, которая с января 2021 года представлена там 65-летним Ранкином. Именно губернатор по рекомендации премьер-министра назначает членов правительства, выбирая их среди депутатов Палаты собрания (однопалатного парламента).
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