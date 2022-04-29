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Полиция применила спецсредства во время беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме

10:32 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская полиция в пятницу утром применила средства по восстановлению контроля над толпой для подавления беспорядков у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщает радиостанция «Кан».

По данным радиостанции, в ходе столкновений сотни участников беспорядков запускали фейерверки и бросали камни в полицейских, полиция в ответ применяла слезоточивый газ и резиновые пули. «Кан» сообщает со ссылкой на палестинские медицинские службы, что в ходе утренних столкновений пострадали не менее десяти арабов. По информации радиостанции, во время столкновений несколько участников в масках подняли флаг правящего в секторе Газа радикального палестинского движения ХАМАС.

«Сотни палестинских хулиганов устроили сегодня утром беспорядки в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Полиция была вынуждена подняться на гору, чтобы разогнать агрессивную толпу и дать участникам утренней молитвы возможность безопасно уйти», — сообщила пресс-служба МИД Израиля.

«Кан» сообщает, что полицейские силы в Иерусалиме приведены в состояние повышенной готовности к столкновениям и беспорядкам в Иерусалиме в последнюю пятницу Рамадана. Обстановка в иерусалимском Старом городе обострилась 15 апреля после посещения группой еврейских паломников Храмовой горы.

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