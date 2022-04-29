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НОВОСТИ

«Высокоточные комплексы» вошли в реестр ИТ-компаний

10:18 29.04.2022 Источник: НГ-Online

Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ, входит в состав холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) внесен в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Соответствующее решение принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Включение в данный реестр позволит АО «ЦНИИАГ» претендовать на такие меры государственной поддержки как предоставление гражданам России права на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет.

«В институте была проведена большая работа, направленная на получение государственной аккредитации, – отметил генеральный директор и главный конструктор института Анатолий Шаповалов. – В настоящий момент в Минцифры направлена заявка на предоставление отсрочки от военной службы на 18 сотрудников нашего предприятия. В условиях проведения специальной военной операции на Украине эта возможность очень важна для нас, т.к. дает способ сохранить на своих рабочих местах молодых и талантливых сотрудников, чья деятельность связана с информационной безопасностью, прикладной математикой, программной инженерией, радиоэлектронными системами и комплексами, мехатроникой и робототехникой».

По словам Анатолия Шаповалова, участие в данной программе позволит привлечь талантливую молодежь на предприятие и, тем самым, решить проблему хронической нехватки кадров в ведущих научно-технических отделениях.

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