Андрей Воробьев: Задача на этот сезон – увеличить площадь пахотных земель

10:38

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В Подмосковье началась посевная. Губернаторпроверил, как идет обработка пашни на юге региона – в Луховицах.

«Все, что касается полевых работ: семена, удобрения, средства защиты растений, техника, ГСМ – к посевной готово. Причем большая часть зерновых, прежде всего пшеницы – это отечественная селекция, специальные сорта для средней полосы. Урожай в этом году должен быть неплохой», – сказал губернатор.

Андрей Воробьёв пообщался с механизаторами, работающими на «ТуламашАгро». Крупнейшее растениеводческое предприятие в целях импортозамещения готово инвестировать в создание семеноводческого комплекса по выведению и выращиванию семян зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

Импортозамещением уже занимаются и на «СтронгТехник», расположенном неподалеку. Компания поставляет новую технику аграриям. Старую – восстанавливают и продают фермерам поменьше. Своими силами ремонтируют и даже изготавливают необходимые запчасти.

Совместно с Луховицким аграрно-промышленным техникумом «СтронгТехник» занимается подготовкой кадров. Андрей Воробьев пообщался с будущими аграриями, которые проходят здесь практику – учатся работать на тракторах, ремонтировать сельскохозяйственные машины, обрабатывать почву, сеять.

«Важная тема – квалифицированные кадры. Сейчас у нас 18 колледжей и техникумов готовят специалистов в сельском хозяйстве. Обучается почти 3,9 тысячи студентов. Для нас, для страны сельское хозяйство – очень важно», – отметил губернатор.

В этом году АПК Подмосковья выделено 5,5 млрд руб. господдержки, из них почти 3 млрд – помощь на период ярового сева. Для весенне-полевых работ закуплено: 78 тыс. т семян зерновых и зернобобовых, картофеля и овощей открытого грунта, 96 тыс. т минеральных удобрений и 79 тыс. т химических средств защиты.

За последние 5 лет ввели в оборот 460 тыс. га сельхозземли. План на 2022 год – еще 40 тыс. га, что позволит на 13% увеличить посевные площади.