Пункт пропуска обстрелян в Курской области, жертв нет — губернатор

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт пропуска в приграничном Рыльском районе Курской области был обстрелян в пятницу утром, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 08:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Жертв и разрушений нет», — написал Старовойт.