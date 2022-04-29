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США не могут подтвердить приписываемое РФ применение химоружия на Украине, признал Блинкен

11:05 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенным Штатам так и не удалось подтвердить приписываемое России применение химического оружия на Украине, о котором месяц назад утверждали страны Запада. Это признал в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса республиканец Адам Кинзингер (от штата Иллинойс) спросил его, появилась ли какая-либо новая информация об утверждениях, касавшихся возможного применения Россией в марте химоружия на Украине. Руководитель американского Госдепартамента сразу подчеркнул, что детали данного вопроса лучше обсуждать за закрытыми дверями. «Но, несмотря на это, мы крайне внимательно изучаем данный вопрос. Я не думаю, что мы смогли подтвердить это применение», — заявил шеф американской дипломатии, пообещав позже предоставить более полную информацию Кинзингеру. По версии Блинкена, «существуют различные виды химических агентов, которые могли быть задействованы», включая средства, используемые для борьбы с беспорядками. «Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы еще не подтвердили факт применения, но это то, на чем мы весьма сосредоточены», — заключил госсекретарь.

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