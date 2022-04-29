Статус русского языка в Казахстане ущемлять нельзя — Токаев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что статус казахского языка нужно повышать, но нельзя ущемлять положение других языков, в том числе русского.

«Государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в конституции нашей страны занимает и русский язык, поэтому давайте исходить из этого», — сказал он в пятницу в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По его словам, в силу своей истории и этнической специфики Казахстан является многоязычным государством. «И это наш плюс, наш актив. Мы должны принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации других языков», — отметил глава государства.