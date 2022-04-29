В Саратовской области нашли тело третьего члена экипажа разбившегося вертолета — источник
11:32 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третий член экипажа разбившегося в Саратове вертолета найден мертвым, сообщил в пятницу ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
«Нашли, мертв», — сказал собеседник агентства.
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