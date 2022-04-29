«Роснефть» внедряет новые технологии оценки недр

11:28

В Тюменском нефтяном научном центре (ТННЦ), входящем в научно-проектный блок «Роснефти», разработали специализированную информсистему «Оценка участков недр», позволяющую оперативно анализировать как отдельные, так и объединенные в кластеры активы. Разработка позволяет рассчитать единую транспортную инфраструктуру и сформировать стратегию разработки объекта. Технология ТННЦ аккумулирует актуальные данные о нераспределенных участках недр из открытых источников, генерирует карты геологической изученности, инфраструктуры, фонда скважин, сейcмосъёмки 2D/3D, лицензионных и аукционных участков. Программное обеспечение основано на импортозамещающих технологиях, обладает удобным интерфейсом, быстрыми инструментами расчетов и гибкой архитектурой. Сейчас информационный ресурс «Оценка участков недр» введен в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Роснефти» и разработчики планируют создать мобильную версию приложения.