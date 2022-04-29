ВС РФ «Калибрами» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное», — заявил Конашенков.