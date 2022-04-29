В России выявили 7 710 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 710, до 18 174 991. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 041, до 17 528 963. Днем ранее там сообщали о 11 063 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 161, до 375 727. Днем ранее было зарегистрировано 166 смертей.