В России выявили 7 710 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 710, до 18 174 991. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 041, до 17 528 963. Днем ранее там сообщали о 11 063 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 161, до 375 727. Днем ранее было зарегистрировано 166 смертей.
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