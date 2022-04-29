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Парламент Гагаузской автономии Молдавии принял закон, разрешающий георгиевскую ленту

12:32 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народное собрание Гагаузии приняло сразу в двух чтениях специальный закон, чтобы разрешить использование георгиевской ленты на территории автономии после запрета на этот символ со стороны молдавских властей.

«Закон АТО Гагаузия „Об использовании символов Победы на территории Гагаузии“. Одобрено единогласно», — констатировал председатель законодательного органа Дмитрий Константинов на заседании, которое транслировала пресс-служба парламента автономии в пятницу.

В документе отмечается, что на территории Гагаузии «разрешается беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года — георгиевские ленты, красные флаги Победы».

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